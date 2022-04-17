Абрамович відвідав Київ. Російський олігарх спробував відновити переговори між РФ і Україною, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.



За інформацією джерела, Роман Абрамович зустрівся з українською делегацією, щоб обговорити шляхи відновлення переговорів. Олігарх є неформальним посередником ще з початку війни.



Після останнього раунду переговорів у Стамбулі 29 березня, на яких був присутній Абрамович, не було жодних ознак прогресу. Переговори зайшли в глухий кут, а росіяни продовжують блокувати Маріуполь.



"Прессекретар Абрамовича сказав, що він не в Києві, відмовившись від подальших коментарів. Михайло Подоляк від коментарів відмовився. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков не відразу відповів на запит про коментар", - повідомили у Bloomberg.

16 квітня Володимир Зеленський підтвердив, що російський олігарх Роман Абрамович бере участь у переговорах між Україною і Росією як представник РФ.

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