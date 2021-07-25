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Олімпіада-2020: Фехтувальник Рейзлін не зміг вийти до фіналу Ігор у Токіо

25 липня, 2021 неділя
13:46
Спорт Ігор Рейзлін

Фехтувальник Ігор Рейзлін програв у півфіналі Олімпійських ігор у змаганнях шпажистів французу Роману Канноне

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У півфіналі Ігор Рейзлін зустрічався з Романом Канноне з Франції та поступився 10:15. 
У поєдинку за бронзову нагороду українець посперечається з італійцем Андреа Сантареллі. Орієнтовно зустріч розпочнеться о 14:20.   

Ігор Рейзлін у 1/16 фіналу переміг швейцарця Бенджаміна Штеффена - 15:11. У наступному раунді - здолав його співвітчизника Макс Гейнцера - 15:12. А у чвертьфіналі українець виявився сильнішим за єгиптянина Мохамеда Ельсаєда - 15:13. 

37-річний Рейзлін є віцечемпіоном світу 2019 року в командних змаганнях та бронзовим медалістом ЧС-2019 у індивідуальних змаганнях.

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