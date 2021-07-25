Олімпіада-2020: Фехтувальник Рейзлін не зміг вийти до фіналу Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У півфіналі Ігор Рейзлін зустрічався з Романом Канноне з Франції та поступився 10:15.

У поєдинку за бронзову нагороду українець посперечається з італійцем Андреа Сантареллі. Орієнтовно зустріч розпочнеться о 14:20.

Ігор Рейзлін у 1/16 фіналу переміг швейцарця Бенджаміна Штеффена - 15:11. У наступному раунді - здолав його співвітчизника Макс Гейнцера - 15:12. А у чвертьфіналі українець виявився сильнішим за єгиптянина Мохамеда Ельсаєда - 15:13.

37-річний Рейзлін є віцечемпіоном світу 2019 року в командних змаганнях та бронзовим медалістом ЧС-2019 у індивідуальних змаганнях.