Олімпіада-2020: Фехтувальник Рейзлін не зміг вийти до фіналу Ігор у Токіо
Фехтувальник Ігор Рейзлін програв у півфіналі Олімпійських ігор у змаганнях шпажистів французу Роману Канноне
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі Ігор Рейзлін зустрічався з Романом Канноне з Франції та поступився 10:15.
У поєдинку за бронзову нагороду українець посперечається з італійцем Андреа Сантареллі. Орієнтовно зустріч розпочнеться о 14:20.
Ігор Рейзлін у 1/16 фіналу переміг швейцарця Бенджаміна Штеффена - 15:11. У наступному раунді - здолав його співвітчизника Макс Гейнцера - 15:12. А у чвертьфіналі українець виявився сильнішим за єгиптянина Мохамеда Ельсаєда - 15:13.
37-річний Рейзлін є віцечемпіоном світу 2019 року в командних змаганнях та бронзовим медалістом ЧС-2019 у індивідуальних змаганнях.
- 25 липня Ігор Рейзлін вийшов до півфіналу Олімпійських ігор у Токіо в індивідуальних змаганнях шпажистів
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