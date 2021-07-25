Олімпіада-2020: Українець Рейзлін вийшов до півфіналу Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ігор Рейзлін у 1/16 фіналу переміг швейцарця Бенджаміна Штеффена - 15:11. У наступному раунді - здолав його співвітчизника Макс Гейнцера - 15:12. А у чвертьфіналі українець виявився сильнішим за єгиптянина Мохамеда Ельсаєда - 15:13 - та опинився за крок від здобуття медалі.

У півфіналі Ігор Рейзлін зустрінеться з Романом Канноне з Франції. Зустріч має розпочатися о 13:00 за київським часом.



Ігор Рейзлін є віцечемпіоном світу 2019 року в командних змаганнях та бронзовим медалістом ЧС-2019 у індивідуальних змаганнях.

Наразі збірна України здобула на Олімпіаді у Токіо одну медаль - бронзу нашій команді принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід.

Нагадаємо, 25 липня українка Олена Костевич посіла четверте місце у стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 м на Олімпійських іграх у Токіо.

Український дзюдоїст Георгій Зантарая вибув у 1/8 фіналу Олімпіади.

Після цього, українська тенісистка Еліна Світоліна у стартовому матчі Олімпійських ігор у Токіо в одиночному розряді перемогла німкеню Лауру Зігмунд.

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