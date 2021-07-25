Олімпіада-2020: Український чемпіон світу з дзюдо провалився на третіх поспіль Іграх
Український дзюдоїст Георгій Зантарая вибув у 1/8 фіналу Олімпійських ігор у Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Георгій Зантарая розпочав олімпійський турнір у категорії до 66 кг з перемоги над іспанцем Роберто Гайтеро Мартіном, якого він здолав у додатковий час, в якому дзюдоїсти ведуть боротьбу до першого результативного прийому.
Проте, вже у 1/8 фіналу український дзюдоїст програв словенцю Адріану Гомбачу прийомом вазарі.
Таким чином, Георгій Зантарая зазнав невдачі на третій Олімпіаді поспіль.
У 2009 році він став першим в історії України чемпіоном світу з дзюдо.
Загалом збірна України здобула на Олімпіаді у Токіо одну медаль - бронзу в нашій команді принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід.
- Нагадаємо, 25 липня українка Олена Костевич посіла четверте місце у стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 м на Олімпійських іграх у Токіо.
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