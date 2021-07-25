Олімпіада-2020: Український чемпіон світу з дзюдо провалився на третіх поспіль Іграх

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Георгій Зантарая розпочав олімпійський турнір у категорії до 66 кг з перемоги над іспанцем Роберто Гайтеро Мартіном, якого він здолав у додатковий час, в якому дзюдоїсти ведуть боротьбу до першого результативного прийому.

Проте, вже у 1/8 фіналу український дзюдоїст програв словенцю Адріану Гомбачу прийомом вазарі.

Таким чином, Георгій Зантарая зазнав невдачі на третій Олімпіаді поспіль.

У 2009 році він став першим в історії України чемпіоном світу з дзюдо.

Загалом збірна України здобула на Олімпіаді у Токіо одну медаль - бронзу в нашій команді принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід.