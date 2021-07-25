Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт "Прокляття" прапороносців: Українка Костевич зупинилася за крок від п'єдесталу на Олімпіаді-2020

"Прокляття" прапороносців: Українка Костевич зупинилася за крок від п'єдесталу на Олімпіаді-2020

25 липня, 2021 неділя
07:08
Спорт Олена Костевич

Українка Олена Костевич посіла четверте місце у стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 м на Олімпійських іграх у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.  

У фіналі Олена Костевич вибила 197,6 очка та фінішувала четвертою. Таким чином, прапороносиця збірної України на відкритті Олімпіади-2020 дотрималася сумної традиції, за якою спортсмени, які несуть прапор на церемонії, потім залишаються на Іграх без медалей. Разом з Костевич прапороносцем збірної України був фехтувальник, Богдан Нікішин, який також змагатиметься 25 липня - у індивідуальному турнірі шпажистів. 

Золото у стрільбі з пістолета з дистанції 10 м здобула представниця Олімпійського комітету Росії Віталіна Бацарашкіна, яка набрала 240,3 бала, срібло в болгарки Антоанети Костадінової - 239,3, бронза - у китаянки Ранцінь Джіан - 218,0.  

Загалом збірна України здобула на Олімпіаді у Токіо одну медаль - бронзу в нашій команді принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. 

Олімпіада-2020

25 липня

Жінки

Кульова стрільба

Пістолет, 10 м

1. Віталіна Бацарашкіна (ОКР) - 240,3 бала

2. Антоанета Костадінова (Болгарія) - 239,3

3. Ранксін Джианг (Китай) - 218,0

4. Олена Костевич (Україна) - 197,6

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Збірна України
Олімпіада-2020
Олімпіада
Олімпійські ігри
кульова стрільба
Олена Костевич
олімпійська збірна України
Токіо
Читайте також:
Микола Чаус
Автор Віталій Портников
23 липня, 2021 п'ятниця
Віталій Портников: Cуддя Чаус - нова стара проблема Зеленського
22 липня, 2021 четвер
Мінсоцполітики перенесло на серпень виплати пенсійних надбавок для військових: скільки складе підвищення
22 липня, 2021 четвер
Легендарний боксер відновлює кар'єру в 48 років заради бою з чемпіоном UFC
Київ
+18
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.95
    Купівля 26.95
    Продаж 27.2
  • EUR
    Купівля 31.67
    Продаж 32.09
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
25 липня
08:55
Георгій Зантарая (у білому кімоно)
Олімпіада-2020: Український чемпіон світу з дзюдо провалився на третіх поспіль Іграх
08:31
коронавірус
В Україні за добу зафіксовано 286 нових випадків COVID-19
08:21
Денис Берінчик
Український боксер Берінчик переміг бійця UFC у поєдинку на голих кулаках
07:55
Українські десантники провели навчання у зоні ООС
Доба на фронті: окупанти здійснили 9 обстрілів
07:36
Дональд Трамп
Трамп розкритикував Байдена та Меркель через "Північний потік-2"
2021, субота
24 липня
23:09
Кива обіцяє масові заворушення на чолі з Медведчуком
22:35
Українець загинув в дорожній аварії у Польщі
22:13
ЗМІ назвали ім'я затриманого за хабар в 1 млн заступника голови облради Харківщини
21:47
На Рівненщині після укусу змії ушпиталили 12-річного хлопчика
21:23
Підозрюваному в мільйонному хабарі заступнику голови Харківської облради обрали запобіжний захід
21:00
Лісові пожежі перекинулися з Карелії на Фінляндію
20:40
Окупанти "ЛНР" заборгували за воду 170 млн й різко скоротили її подачу населенню
20:11
На Тернопільщині відреставрували єдиний в області орган
19:50
Противники "ковідних сертифікатів" вийшли на протест у Парижі
19:27
В Харкові помер поранений боєць 57-ї бригади
19:05
На столичній площі Лесі Українки одночасно зіткнулися 4 авто
19:00
Інфографіка
Олена Костевич
Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 25 липня
18:44
Озброєні люди позбавили ексдружину Ротенберга вілли у Франції
18:21
У Маріуполі відсвяткували День Нептуна
17:54
Росія обмежила імпорт помідорів з Білорусі
17:33
ЛГБТ-прайди цьогоріч розпочалися з Кривого Рогу
17:02
Армія України отримає від США в 12 разів менше, ніж армія Афганістану, - Андрій Білецький
16:45
Дар'я Білодід (друга справа)
Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
16:13
На фестивалі у Боярці покажуть реконструкцію боїв УГА та УПА
15:50
Ексклюзив
Зеленський має їхати до Вашингтону з відмовою від формули Штайнмаєра , – Раміс Юнус
15:43
Андрій Андрейків
"Закликаючи Росію не використовувати газ як зброю, Меркель тим самим уже визнає, що газ є зброєю", – правник Андрій Андрейків
15:15
Ділки з Волині незаконно постачали бурштин до Еміратів. Проведено 16 обшуків
14:54
РНБО
В уряді назвали причину санкцій проти російського інтернет-магазину модного одягу
14:48
коронавірус
На Львівщині підтвердили три випадки штаму "Дельта"
14:28
Дар'я Білодід
Твоє олімпійське золото ще попереду: Зеленський привітав Білодід з нагородою Ігор у Токіо
14:00
Джо Байден
У США рейтинг підтримки Байдена впав найнижче за півроку
13:41
Пожежа, Кривий Ріг
У Кривому Розі сталася пожежа у будинку для літніх людей
13:23
Ігор Коломойський
У США анонсували нові санкції проти Коломойського
13:10
Володимир Огризко
"Бій проти "Північного потоку-2" триває, і навіть  те, що він майже добудований, не є крапкою в цій війні", − Володимир Огризко
12:51
Дар'я Білодід
Олімпіада-2020: Білодід принесла Україні першу медаль Ігор у Токіо
12:20
SkyUp, бортпровідниці
Український лоукостер перевдягне бортпровідниць у кросівки замість підборів
11:51
посольство США
США пообіцяли призначити посла в Україні найближчим часом
11:32
Дар'я Білодід
Олімпіада-2020: Українка Білодід не змогла вийти до фіналу Ігор у Токіо
11:02
Вірмено-азербайджанський кордон
На кордоні Азербайджану та Вірменії відновилися збройні сутички
10:43
США нададуть Афганістану військову допомогу на $3,3 млрд
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV