"Прокляття" прапороносців: Українка Костевич зупинилася за крок від п'єдесталу на Олімпіаді-2020
Українка Олена Костевич посіла четверте місце у стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 м на Олімпійських іграх у Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фіналі Олена Костевич вибила 197,6 очка та фінішувала четвертою. Таким чином, прапороносиця збірної України на відкритті Олімпіади-2020 дотрималася сумної традиції, за якою спортсмени, які несуть прапор на церемонії, потім залишаються на Іграх без медалей. Разом з Костевич прапороносцем збірної України був фехтувальник, Богдан Нікішин, який також змагатиметься 25 липня - у індивідуальному турнірі шпажистів.
Золото у стрільбі з пістолета з дистанції 10 м здобула представниця Олімпійського комітету Росії Віталіна Бацарашкіна, яка набрала 240,3 бала, срібло в болгарки Антоанети Костадінової - 239,3, бронза - у китаянки Ранцінь Джіан - 218,0.
Загалом збірна України здобула на Олімпіаді у Токіо одну медаль - бронзу в нашій команді принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід.
Олімпіада-2020
25 липня
Жінки
Кульова стрільба
Пістолет, 10 м
1. Віталіна Бацарашкіна (ОКР) - 240,3 бала
2. Антоанета Костадінова (Болгарія) - 239,3
3. Ранксін Джианг (Китай) - 218,0
4. Олена Костевич (Україна) - 197,6
- Нагадаємо, 24 липня дзюдоїстка Дар'я Білодід здобула бронзу та принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор у Токіо.
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