"Прокляття" прапороносців: Українка Костевич зупинилася за крок від п'єдесталу на Олімпіаді-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У фіналі Олена Костевич вибила 197,6 очка та фінішувала четвертою. Таким чином, прапороносиця збірної України на відкритті Олімпіади-2020 дотрималася сумної традиції, за якою спортсмени, які несуть прапор на церемонії, потім залишаються на Іграх без медалей. Разом з Костевич прапороносцем збірної України був фехтувальник, Богдан Нікішин, який також змагатиметься 25 липня - у індивідуальному турнірі шпажистів.

Золото у стрільбі з пістолета з дистанції 10 м здобула представниця Олімпійського комітету Росії Віталіна Бацарашкіна, яка набрала 240,3 бала, срібло в болгарки Антоанети Костадінової - 239,3, бронза - у китаянки Ранцінь Джіан - 218,0.

Загалом збірна України здобула на Олімпіаді у Токіо одну медаль - бронзу в нашій команді принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід.

Олімпіада-2020

25 липня

Жінки

Кульова стрільба

Пістолет, 10 м

1. Віталіна Бацарашкіна (ОКР) - 240,3 бала

2. Антоанета Костадінова (Болгарія) - 239,3

3. Ранксін Джианг (Китай) - 218,0

4. Олена Костевич (Україна) - 197,6

Нагадаємо, 24 липня дзюдоїстка Дар'я Білодід здобула бронзу та принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор у Токіо.

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