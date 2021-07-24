Твоє олімпійське золото ще попереду: Зеленський привітав Білодід з нагородою Ігор у Токіо
Президент України Володимир Зеленський привітав українську дзюдоїстку Дар'ю Білодід з бронзовою медаллю Олімпійських ігор у Токіо
Про це Зеленський написав у twitter.
"Вітаю Дар’ю Білодід зі здобуттям бронзової медалі на Олімпійських іграх в Токіо! Вірю, що ця нагорода покладе гарний початок успіхам українських олімпійців на змаганнях. Пишаємося наполегливістю Дар'ї Твоє олімпійське золото ще попереду!", - написав Зеленський.
Білодід здобула бронзову нагороду в категорії до 48 кг. Ця медаль стала для збірної України першою на Олімпіаді-2020.
- Нагадаємо, 24 липня Дар'я Білодід вийшла до півфіналу Олімпійських ігор у категорії до 48 кг.
- У півфіналі Олімпійських ігор у Токіо Білодід поступилася японці Фуні Тонаці.
- Дар'я Білодід здобула бронзу та принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор у Токіо.
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