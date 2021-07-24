Твоє олімпійське золото ще попереду: Зеленський привітав Білодід з нагородою Ігор у Токіо

Про це Зеленський написав у twitter.

"Вітаю Дар’ю Білодід зі здобуттям бронзової медалі на Олімпійських іграх в Токіо! Вірю, що ця нагорода покладе гарний початок успіхам українських олімпійців на змаганнях. Пишаємося наполегливістю Дар'ї Твоє олімпійське золото ще попереду!", - написав Зеленський.

Білодід здобула бронзову нагороду в категорії до 48 кг. Ця медаль стала для збірної України першою на Олімпіаді-2020.



Вітаю Дар’ю Білодід зі здобуттям бронзової медалі на #Олімпійських іграх @Tokyo2020! Вірю, що ця нагорода покладе гарний початок успіхам українських олімпійців на змаганнях! Пишаємося наполегливістю Дар'ї! Твоє олімпійське «золото» ще попереду! pic.twitter.com/vdlzSRO2Eq — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 24, 2021

Нагадаємо, 24 липня Дар'я Білодід вийшла до півфіналу Олімпійських ігор у категорії до 48 кг.

У півфіналі Олімпійських ігор у Токіо Білодід поступилася японці Фуні Тонаці.

Дар'я Білодід здобула бронзу та принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор у Токіо.

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