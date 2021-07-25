Олімпіада-2020: Світоліна стартувала у Токіо з нервової перемоги
Українська тенісистка Еліна Світоліна у стартовому матчі Олімпійських ігор у Токіо в одиночному розряді перемогла німкеню Лауру Зігмунд
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перша ракетка України напередодні вибула з парних змагань в дуеті з Даяною Ястремською, а сьогодні стартувала в одиночному розряді.
Світоліна у поєдинку проти Зігмунд впевнено виграла перший сет - 6:3, однак віддала ініціативу та поступилася у другому - 5:7.
У вирішальній партії шоста ракетка світу продовжувала грати нестабільно. Українка вела у рахунку 5:2, проте дозволила суперниці наблизитися впритул. Врешті Світоліна перемогла 6:4 та вийшла до другого раунду.
Наразі збірна України здобула на Олімпіаді у Токіо одну медаль - бронзу в нашій команді принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід.
- Нагадаємо, 25 липня українка Олена Костевич посіла четверте місце у стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 м на Олімпійських іграх у Токіо.
- Український дзюдоїст Георгій Зантарая вибув у 1/8 фіналу Олімпіади.
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