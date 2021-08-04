Олімпіада-2020: Українець назвав рішення CAS про свою дискваліфікацію абсурдним

Про це Коваленко написав у facebook.

За його словами, він не зможе виступити 5 серпня у змаганнях зі спортивної ходьби, оскільки CAS остаточно відсторонив його від участі в Олімпіаді-2020.

"Сьогодні у мене забрали моє право представляти Україну 5 серпня на Олімпійських іграх. Ситуація абсурдна і несправедлива в усіх відношеннях. У 2020 та 2021 році я здав щонайменше по 5 допінг-тестів. А в 2021 році їх було 6 - 3 змагальних і 3 позазмагальних", - написав Коваленко.

Він зазначив, що Athletic Integrity Unit прийняла рішення не допустити його до старту у Токіо тому, що він не встиг здати поза змаганнями пробу в 63-денний період, а здав за більш короткий термін.

"Але як я міг знати, коли до мене можуть приїхати допінг-офіцери, якщо це все закрита інформація. Як я міг встигнути це зробити в 63-денний період, якщо потрапив на Олімпійські ігри-2020 за 60 днів до свого старту. Я боровся, я зробив все і команда юристів підготувала заяву, майже на 150 сторінок з фактами, доказами, купою документів про мою невинуватість. Але суд CAS прийняв рішення про недопуск до старту", - констатував Коваленко та пообіцяв виступити на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Незалежний орган по боротьбі з негативними явищами в легкій атлетиці відсторонив Назара Коваленка від змагань за порушення пункту 15 антидопінгових правил, згідно з яким спортсмен повинен пройти поза змаганнями три тести на допінг, які проводяться з інтервалом не менше трьох тижнів впродовж десяти місяців.

Коваленко з 2017-го до 2020 року року вже відбував трирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.



29 липня стало відомо, що українських легкоатлетів Михайла Гаврилюка, Назара Коваленка та Наталію Пироженко-Чорномаз відсторонили від Олімпійських ігор у Токіо за порушення антидопінгових правил.

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