Олімпіада-2020: Трьох українців відсторонили від Ігор у Токіо через допінг
Українських легкоатлетів Михайла Гаврилюка, Назара Коваленка та Наталію Пироженко-Чорномаз відсторонили від Олімпійських ігор у Токіо за порушення антидопінгових правил
Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.
Незалежний орган по боротьбі з негативними явищами в легкій атлетиці відсторонив українців за порушення пункту 15 антидопінгових правил, згідно з яким спортсмен повинен пройти поза змаганнями три тести на допінг, які проводяться з інтервалом не менше трьох тижнів впродовж десяти місяців.
На Олімпіаді-2020 не виступлять Михайло Гаврилюк у метанні молота, Назар Коваленко у спортивній ходьбі та Наталія Пироженко-Чорномаз, яка була запасною в естафеті 4х400 м.
- 26 липня стало відомо, що українська тріатлоністка Юлія Єлістратова пропустить Олімпіаду в Токіо через підозри у вживанні допінгу.
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