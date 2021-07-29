Олімпіада-2020: Трьох українців відсторонили від Ігор у Токіо через допінг

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Незалежний орган по боротьбі з негативними явищами в легкій атлетиці відсторонив українців за порушення пункту 15 антидопінгових правил, згідно з яким спортсмен повинен пройти поза змаганнями три тести на допінг, які проводяться з інтервалом не менше трьох тижнів впродовж десяти місяців.

На Олімпіаді-2020 не виступлять Михайло Гаврилюк у метанні молота, Назар Коваленко у спортивній ходьбі та Наталія Пироженко-Чорномаз, яка була запасною в естафеті 4х400 м.