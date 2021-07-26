Українку на Олімпіаді-2020 звинуватили в допінгу

Про це повідомляє офіційний сайт НОК України.



Всесвітнє агентство з тестування тимчасово відсторонило українку Юлію Єлістратову від змагань у Токіо. Спортсменку підозрюють в застосуванні препарату еритропоетину.



За інформацією "Трибуни", позитивну допінг-пробу Єлістратова здала 5 червня цього року.

"Відповідно до інформації від Всесвітньоїю агенції з тестування (ІТА), триатлоністка Юлія Єлістратова тимчасово відсторонена від участі в змаганнях. Таким чином, спортсменка не зможе взяти участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади в Токіо. Згідно визначених процедур до завершення розгляду справи будь-яка інформація є конфіденційною", - йдеться у заяві НОК України.



27 липня українка повинна була стартувати в Токіо, для Юлії ці Ігри могли стати 4-ми. Кращий результат Єлістратової - 24-е місце на Олімпіаді в Пекіні-2008.