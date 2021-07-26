Українку на Олімпіаді-2020 звинуватили в допінгу
Українська тріатлоністка Юлія Єлістратова пропустить Олімпіаду в Токіо через позитивний допінг-тест
Про це повідомляє офіційний сайт НОК України.
Всесвітнє агентство з тестування тимчасово відсторонило українку Юлію Єлістратову від змагань у Токіо. Спортсменку підозрюють в застосуванні препарату еритропоетину.
За інформацією "Трибуни", позитивну допінг-пробу Єлістратова здала 5 червня цього року.
"Відповідно до інформації від Всесвітньоїю агенції з тестування (ІТА), триатлоністка Юлія Єлістратова тимчасово відсторонена від участі в змаганнях. Таким чином, спортсменка не зможе взяти участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади в Токіо. Згідно визначених процедур до завершення розгляду справи будь-яка інформація є конфіденційною", - йдеться у заяві НОК України.
27 липня українка повинна була стартувати в Токіо, для Юлії ці Ігри могли стати 4-ми. Кращий результат Єлістратової - 24-е місце на Олімпіаді в Пекіні-2008.
- Нагадаємо, 24 липня Дар'я Білодід здобула бронзу та принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор у Токіо.
- 25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін став бронзовим медалістом Олімпіади-2020.
- 26 липня шаблістка Ольга Харлан програла в 1/16 фіналу змагань на Олімпіаді-2020 в Токіо.
- 26 липня українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла в 1/8 фіналу тенісного турніру Олімпіади-2020 в Токіо.
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