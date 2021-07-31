Олімпіада-2020: Українка потужно провела стартовий забіг у Токіо та стала фавориткою у боротьбі за медалі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Токіо відбулися кваліфікаційні забіги на дистанції 400 м з бар'єрами. За їх підсумками до півфіналу вийшли дві українські легкоатлетки - Анна Рижикова та Вікторія Ткачук, які виграли свої забиги.

Рижикова подолала дистанцію за 54,56 сек та показала третій результат серед усіх півфіанлісток, час Ткачук - 54,80 - сьомий. Ще одна українка Марія Миколенко пробігла 400 м з/б за 57,86 сек та не подолала кваліфікацію.

Найкращий результат у півфіналі показала американка Далайла Мухаммад - 53,97 сек, нідерландка Фемке Бол друга - 54,43 сек.

Анна Рижикова є срібною медалісткою Олімпіади-2012 у естафеті 4Х400 м.

За сім змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 чотири бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м та плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем.

Нагадаємо, після першого змагального тижня на Олімпіаді-2020 в загальному медальному заліку з 18 золотими, 9 срібними та 11 бронзовими медалями лідирує Китай.

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