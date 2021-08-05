Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За 13 змагальних днів Олімпіади-2020 Україна здобула 13 медалей. Золото у категорії до 87 кг виграв борець Жан Беленюк. У ще одного представника греко-римського стилю Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Каратистка Анжеліка Терлюга посіла друге місце у ваговій категорії до 55 кг.



Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета, тенісистка Еліна Світоліна та Людмила Лузан у веслуванні на каное.

Крім цього, щонайменше срібну нагороду Україні гарантував боксер Олександр Хижняк, який вийшов до фіналу в категорії до 75 кг.



З 1-ю золотою, 3-ма срібними та 9-ма бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 36-е місце.



Лідирує з 34-ма золотими, 24-ма срібними та 16-ма бронзовими медалями Китай.





Нагадаємо, 5 серпня українка Людмила Лузан виграла бронзову медаль у веслуванні на каное на дистанції 200 м.

Після цього українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль у ваговій категорії до 55 кг.

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