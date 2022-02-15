Олімпіада-2022: Російський біатлоніст "застрелився" на вирішальному вогневому рубежі та "подарував" естафетне золото Норвегії
На Олімпійських іграх у Пекіні чоловіча збірна ОКР втратила золото у естафетній чоловічій гонці на заключному вогневому рубежі та віддала перемогу Норвегії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
З виступом чоловічої збірної України у естафеті 4х7,5 км були пов'язані небезпідставні надії на високий результат на Олімпіаді-2022. Наші біатлоністи стабільно виступали на етапах Кубка світу перед Іграми та навіть фінішували на одному з них поруч із п'єдесталом на - на п'ятій позиції.
Проте Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко та Дмитро Підручний сподівань не виправдали. Прима та Дудченко заробили на другому та третьому етапах по штрафному колу. У підсумку, Підручний вирушав на заключні 7,5 км дистанції у ролі статиста - на 11-й позиції та з відставанням від лідера майже у 3 хв. Лідер збірної України заробив ще два штрафних кола та фінішував дев'ятим.
Перед заключною стрільбою в естафеті впевнено, з перевагою близько хвилини, лідирувала збірна Олімпійського комітету Росії. Але Едуард Латипов заробив одразу два штрафних кола та скотився на третю позицію. Золото здобула Норвегія, срібло - Франція.
Біатлон
Чоловіки. Естафета 4х7,5 км
15 лютого
1. Норвегія - 1.19.50,2 (1 штрафне коло + 7 запасних патронів)
2. Франція - відставання 27,4 (0+9)
3. ОКР - 45,3 (2+6)
... 9. Україна - 3.41,3 (4+12)
- Нагадаємо, 13 лютого Дмитро Підручний віддав на фініші палицю супернику під час гонки переслідування на Олімпійських іграх у Пекіні та викликав захоплення через свій вчинок.
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