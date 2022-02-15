Пожертвував результатом заради суперника: Український біатлоніст Підручний здійснив шляхетний вчинок на Олімпіаді-2022

Про це розповів тренер збірної України Юрай Санітра, повідомляє Суспільне:Спорт.

Під час гонки українець випадково зламав палицю німцю Йоганнесу Кюну та одразу після цього віддав йому свою, а кількасот метрів до фінішу подолав без важливої частини інвентаря.

"Підручний боровся з німцем на колі, мені дуже сподобалася реакція Дмитра, який зламав палицю Кюну, але жодної секунди не думав і дав йому свою. Біг потім десь 200-300 метрів з однією палицею. Я був у німецькій команді, щоб вибачитися, але вони сказали, що це був дуже гарний жест fair play. Вони дуже поважають Дмитра Підручного", - сказав Санітра.

Кюн у підсумку фінішував 12-м та випередив Підручного, який завершив гонку на 12,5 км 13-м.