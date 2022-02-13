Олімпіада-2022: Усі результати українців у 9-й день Ігор у Пекіні
У неділю, 13 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні українці змагаються у біатлоні, фристайлі та бобслеї
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У неділю на Олімпіаді-2022 стартував турнір у бобслеї. В Пекіні вперше медалі Ігор розігрують жінки на монобобах. Україну у цих змаганнях представляє Лідія Гунько. У першій спробі вона показала 18-й результат, після другої - опустилася на останню, 20-ту позицію.
Третій та четвертий заїзди відбудуться 14 лютого.
- Нагадаємо, 12 лютого олімпійська збірна України, яка виступає на зимових Іграх у Пекіні, на тлі загрози широкомасштабної російської агресії оприлюднила заяву із закликом до миру.
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