Олімпіада-2022: Лідерка збірної України не виступить на Іграх у Пекіні в дисципліні, де вона претендувала на медалі
Українська фристайлістка Анастасія Новосад не братиме участі у змаганнях з лижної акробатики на Олімпійських іграх у Пекіні через позитивний тест на коронавірус
Про це заявив тренер збірної України Енвер Аблаєв, повідомляє Суспільне:Спорт.
За його словами, Новосад, яка перебувала на самоізоляції через COVID-19, не змогла отримати два поспіль негативних тести та пропустить змагання з лижної акробатики, в яких сьогодні о 13:00 стартує кваліфікація.
Раніше збірна України була вимушена пропустити командний турнір у міксті, через позитивні тести на коронавірус Анастасії Новосад, Дмитра Котовського та Олександра Окіпнюка.
Новосад у нинішньому сезоні виграла етапу Кубка світу, який відбувся в грудні 2021 року в Руці (Фінляндія). Крім цього, вона виборола дві бронзові нагороди КС у міксті з Дмитром Котовським та Олександром Абраменком.
Україну в жіночих змаганнях з лижної акробатики представлятиме лише Ольга Полюк.
- 10 лютого стало відомо, що збірна України не виступить у командних змаганнях фристайлістів з лижної акробатики через позитивні тести на коронавірус одразу в трьох спортсменів.
- Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко після недопуску збірної України до командних змагань назвав Ігри в Пекіні страшним сном.
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