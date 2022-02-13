Олімпіада-2022: Лідерка збірної України не виступить на Іграх у Пекіні в дисципліні, де вона претендувала на медалі

Про це заявив тренер збірної України Енвер Аблаєв, повідомляє Суспільне:Спорт.

За його словами, Новосад, яка перебувала на самоізоляції через COVID-19, не змогла отримати два поспіль негативних тести та пропустить змагання з лижної акробатики, в яких сьогодні о 13:00 стартує кваліфікація.

Раніше збірна України була вимушена пропустити командний турнір у міксті, через позитивні тести на коронавірус Анастасії Новосад, Дмитра Котовського та Олександра Окіпнюка.

Новосад у нинішньому сезоні виграла етапу Кубка світу, який відбувся в грудні 2021 року в Руці (Фінляндія). Крім цього, вона виборола дві бронзові нагороди КС у міксті з Дмитром Котовським та Олександром Абраменком.

Україну в жіночих змаганнях з лижної акробатики представлятиме лише Ольга Полюк.

10 лютого стало відомо, що збірна України не виступить у командних змаганнях фристайлістів з лижної акробатики через позитивні тести на коронавірус одразу в трьох спортсменів.

Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко після недопуску збірної України до командних змагань назвав Ігри в Пекіні страшним сном.

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