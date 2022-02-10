Олімпіада-2022: Україну не допустили до старту, в якому збірна мала найбільші шанси на медаль
Збірна України не виступить у командних змаганнях фристайлістів з лижної акробатики через позитивні тести на коронавірус одразу в трьох спортсменів
Про це повідомляє Суспільне:Спорт.
За інформацією видання, напередодні змагань позитивні тести на COVID-19 здали Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк та Анастасія Новосад.
Таким чином у складі збірної залишилося лише двоє здорових спортсменів - олімпійський чемпіон Олександр Абраменко та Ольга Полюк. Для участі в командних змаганнях необхідно мати у складі троє фристайлістів - двоє чоловіків та одну жінку.
У Пекіні медалі у командних змаганнях будуть розігруватися вперше на Олімпіадах. У турнірі мали взяти участь вісім команд. Він розпочнеться сьогодні о 13:00 за київським часом.
Збірна України була у міксті одним із головних претендентів на медалі. У нинішньому сезоні Абраменко, Котовський та Новосад двічі здобували бронзу на етапах Кубка світу. З виступом фристайлістів у цій дисципліні були пов'язані найбільші сподівання України на медаль на Олімпійських іграх-2022.
Наразі наші олімпійці не здобули за шість днів Ігор у Пекіні жодної нагороди.
- Нагадаємо, 7 лютого Олександр Абраменко заявив, що за допомогою тестів на коронавірус організаторам Олімпіади-2022 легко маніпулювати результатами.
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