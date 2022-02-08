Олімпійський чемпіон з України назвав тести на коронавірус способом маніпулювати результатами Ігор-2022
Український фристайліст Олександр Абраменко заявив, що за допомогою тестів на коронавірус організаторам Олімпіади-2022 легко маніпулювати результатами
Про це він розповів під час трансляції на сторінці олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби Жана Беленюка в Instagram.
За його словами, на Олімпійських іграх непоодинокі випадки, коли на самоізоляцію відправляють спортсменів без симптомів, що нагадує спроби маніпулювати результатами.
"Щодня здаємо тести - мало того, що вони можуть бути помилковими. На мою думку, це легкий спосіб маніпулювати всім. Після першого позитивного тесту ти можеш скласти повторний. Якщо він підтвердить COVID-19, то тебе ізолюють. Ти не можеш виходити нікуди, на карантині сидиш. Щодня здаєш, доки двічі поспіль не здаси негативний. Тобто із цим жорстко. Я чув, що є випадки, коли взагалі жодних симптомів - вірус є, а ти нічого не відчуваєш, але мусиш сидіти та не тренуватися", - розповів Абраменко, який є олімпійським чемпіоном-2018 у лижній акробатиці.
- Нагадаємо, 8 лютого українська сноубордистка Аннамарі Данча розповіла, що через плутанину з тестами на коронавірус її допустили до змагань у паралельному слаломі за 5 хвилин до старту.
- Тим часом у жіночій збірній України через хвороби поки не вистачає біатлоністок, аби виступити у естафеті.
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