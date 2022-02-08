Допустили до змагань за 5 хвилин до старту: Українська віцечемпіонка світу заявила, що її позбавили шансів поборотися за медалі Олімпіади-2022

Про це повідомляє Суспільне:Спорт.

За словами Данчі, вона після прибуття до Китаю здала позитивний тест на коронавірус, однак перед змаганнями одужала.

"Напевне, можна уже розкрити всі карти. У мене був позитивний тест після прибуття в Китай. Але ми не здавалися, в понеділок, о 10 ранку пішли негативні тести. Мені сказали, що я можу бути в close contacts - це така система, що я не зовсім чиста, але можу брати участь в змаганнях", - розповіла Данча.

Однак українська сноубордистка зазначила, що попри це, спокійно виступити у Пекіні їй не дозволили.

"І тут уже коли я на старті, залишалося п'ять пар переді мною. До мене підходять, кажуть, що я не можу стартувати, бо в мене погані тести. Я бачила, що тут є наша підтримка, були представники НОК, я їм давай дзвонити, щоб висилали тести. Почала боротися, відстоювати себе. Це стрес. Мені було дуже важко зібратися на першу спробу", - розповіла Данча.

Вона констатувала, що через це показала у першій спробі жахливий результат.

"Мені за 5 хвилин до виходу сказали, що я допущена. Я зібралася як могла. Проїхала я слабо, коли побачила час - вжахнулася", - зізналася Данча, яка у підсумку стала 26-ю та не пробилася до 1/8 фіналу.

Аннамарі Данча у 2019 році принесла Україні першу в історії медаль чемпіонату світу. Вона стала другою у паралельному слаломі, який не є олімпійською дисципліною.

