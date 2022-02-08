Олімпіада-2022: Українська віцечемпіонка світу зупинилася у кваліфікації на Іграх у Пекіні
Українська сноубордистка Аннамарі Данча не змогла подолати кваліфікацію у паралельному гігантському слаломі на зимових Олімпійських іграх у Пекіні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Данча у своїй групі показала у першій спробі 13-й результат (48,82 сек.), а у другій 15-й (48,97) та із часом 1 хв. 37,79 сек. посіла підсумкове 26-е місце. Таким чином, вона не пробилася до 1/8 фіналу.
Найкращий результат у кваліфікації показала олімпійська чемпіонка-2018 Естер Ладецка з Чехії - 1.23,63 сек.
Аннамарі Данча у 2019 році принесла Україні першу в історії медаль чемпіонату світу. Вона стала другою у паралельному слаломі, який не є олімпійською дисципліною.
Сноубординг
Жінки
Паралельний гігантський слалом. Кваліфікація
8 лютого
1. Естер Градецка (Чехія) - 1.23.63
2. Рамона Терезія Гофмейстер (Німеччина) - 1.26,20
3. Тцубакі Мікі (Японія) - 1.27,15
... 26. Аннамарі Данча (Україна) - 1.37,79
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Нагадаємо, 7 лютого українські біатлоністки Юлія Джима та Ірина Петренко в індивідуальній гонці на Олімпіаді-2022 у Пекіні посіли 10 та 11 місце.
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