Олімпіада-2022: дві українські біатлоністки фінішували в топ-11 у індивідуальній гонці

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 7 лютого, на Олімпіаді-2022 відбулась жіноча індивідуальна гонка. Україну в Пекіні представили Ірина Петренко, Юлія Джима та Валентина Семеренко.



Перемогу здобула Деніз Херманн із Німеччини, яка показала результат 44.12,7 і допустила 1 промах. Вдало виступили і українки Джима (2 промахи) та Петренко (1) - вони посіли 10 і 11 місця відповідно.



Валентина Семеренко знялася з перегонів після другої стрільби.



На гонку також було заявлено Дар'ю Блашко, але вона склала позитивний тест на коронавірус і перебуває на самоізоляції.



Олімпіада-2022



Біатлон. Індивідуальні перегони. Жінки



7 лютого



1. Деніз Херманн (Німеччина) – 44.12,7 (1 промах)



2. Анаїс Шевальє-Буше (Франція) – +9,4 (1)



3. Марте Ульсбю-Ройселан (Норвегія) – +15,3 (2)



4. Ванесса Фойгт (Норвегія) – +16,6 (1)



5. Дінара Алімбекова (Білорусь) – +31,7 (1)

...

10. Юлія Джима (Україна) – +1.21,7 (2)



11. Ірина Петренко (Україна) – +1.28,6 (0)



Валентина Семеренко (Україна) – (1) – зійшла з гонки

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