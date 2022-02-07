Олімпіада-2022: дві українські біатлоністки фінішували в топ-11 у індивідуальній гонці
Українські біатлоністки Юлія Джима та Ірина Петренко вдало провели індивідуальну гонку на Олімпіаді-2022 у Пекіні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 7 лютого, на Олімпіаді-2022 відбулась жіноча індивідуальна гонка. Україну в Пекіні представили Ірина Петренко, Юлія Джима та Валентина Семеренко.
Перемогу здобула Деніз Херманн із Німеччини, яка показала результат 44.12,7 і допустила 1 промах. Вдало виступили і українки Джима (2 промахи) та Петренко (1) - вони посіли 10 і 11 місця відповідно.
Валентина Семеренко знялася з перегонів після другої стрільби.
На гонку також було заявлено Дар'ю Блашко, але вона склала позитивний тест на коронавірус і перебуває на самоізоляції.
Олімпіада-2022
Біатлон. Індивідуальні перегони. Жінки
7 лютого
1. Деніз Херманн (Німеччина) – 44.12,7 (1 промах)
2. Анаїс Шевальє-Буше (Франція) – +9,4 (1)
3. Марте Ульсбю-Ройселан (Норвегія) – +15,3 (2)
4. Ванесса Фойгт (Норвегія) – +16,6 (1)
5. Дінара Алімбекова (Білорусь) – +31,7 (1)
...
10. Юлія Джима (Україна) – +1.21,7 (2)
11. Ірина Петренко (Україна) – +1.28,6 (0)
Валентина Семеренко (Україна) – (1) – зійшла з гонки
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