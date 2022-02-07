Олімпіада-2022: українка Шепіленко вийшла у фінал гігантського слалому

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У першому заїзді Анастасія Шепіленко показала 45-й результат із часом 1.05,95. Відставання від лідера становило 8,39 секунди. Такий результат допоміг українці кваліфікуватись у фінал Олімпіади-2022 з гігантського слалому, куди потрапили 60 учасниць.



Початок другого фінального заїзду запланований на 8:45.



Олімпіада-2022



Гігантський слалом. Жінки



Перший заїзд



1. Сара Хектор (Швеція) – 57,56



2. Катаріна Труппе (Австрія) – 57,86



3. Федеріка Бріньйоне (Італія) – 57,98

...

45. Анастасія Шепіленко (Україна) – 1.05,95

Нагадаємо, 6 лютого збірна України посіла десяте місце на Олімпійських іграх у Пекіні в командному турнірі з фігурного катання.

Також у неділю українські лижники Олексій Красовський та Руслан Перехода достроково припинили боротьбу в скіатлоні через відставання від лідера на коло.

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