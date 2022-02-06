Олімпіада-2022: Українські лижники не змогли дістатися до фінішу в гонці на дистанції 30 км

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У гонці на 30 км, в якій учасники долали половину дистанції класичним стилем, а решту - вільним, Красовський та Перехода відстали від лідера на коло та за правилами припинили боротьбу не діставшись до фінішу.

Золото та срібло здобули представники Олімпійського комітету Росії Олександр Большунов та Денис Спіцов. Бронза у Ійво Нісканена з Фінляндії. Один з фаворитів змагань - норвежець Йоханес Клебо - фінішував лише 40-м.

Лижні гонки

Чоловіки

Скіатлон, 30 км

6 лютого

1. Олександр Большунов (ОКР) - 1:16.9,8

2. Денис Спіцов (ОКР), - відставання +1.11,0

3. Ійво Нісканен (Фінляндія), - 2.00,2

Олексій Красовський та Руслан Перехода (обидва Україна) - відстали на коло та не фінішували.