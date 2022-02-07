Олімпіада-2022: Ковбаснюк показав найкращий результат в історії України у швидкісному спуску
Український спортсмен Іван Ковбаснюк посів 33 місце у швидкісному спуску на Олімпійських іграх у Пекіні
Про це повідомляє iSport.ua.
У Пекіні відбувся розіграш медалей у швидкісному спуску на Олімпіаді-2022. Український спортсмен Іван Ковбаснюк став 33-м у цій дисципліні і відстав від переможця Беата Фойца зі Швейцарії на 5.40 секунд.
Результат 28-річного спортсмена став найкращим в історії виступу українських спортсменів у швидкісному спуску. У 1998 та 2002 роках фінішувати в цій дисципліні вдалося Миколі Скрябіну, який показав 49-й та 47-й результат.
- 7 лютого українка Анастасія Шепіленко кваліфікувалася у фінальний заїзд жіночого гігантського слалому на Олімпіаді-2022 у Пекіні.
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