Олімпіада-2022: Ковбаснюк показав найкращий результат в історії України у швидкісному спуску

Про це повідомляє iSport.ua.



У Пекіні відбувся розіграш медалей у швидкісному спуску на Олімпіаді-2022. Український спортсмен Іван Ковбаснюк став 33-м у цій дисципліні і відстав від переможця Беата Фойца зі Швейцарії на 5.40 секунд.



Результат 28-річного спортсмена став найкращим в історії виступу українських спортсменів у швидкісному спуску. У 1998 та 2002 роках фінішувати в цій дисципліні вдалося Миколі Скрябіну, який показав 49-й та 47-й результат.

7 лютого ​​​​​українка Анастасія Шепіленко кваліфікувалася у фінальний заїзд жіночого гігантського слалому на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

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