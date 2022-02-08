Олімпіада-2022: Україна втратила третю біатлоністку в Пекіні та ризикує пропустити естафету

Про це повідомляє Чемпіон.

За словами президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака, 7 лютого під час індивідуальної гонки на 15 км Валя Семеренко ледве не знепритомніла та зійшла з дистанції. Після обстеження її вирішили відправити з Китаю додому.

"Валя хотіла реабілітуватись за естафету і почала зашвидко, але з горами жарти короткі, вони її покарали. Валентина чи втратила свідомість, чи була близькою до цього - запаморочилось у голові і вона не змогла продовжувати гонку. Після обстеження в клініці Валю вирішили відправити найближчим літаком додому, вона вже не зможе допомогти команді, замість неї буде заявлена Анастасія Меркушина", - розповів Бринзак.

Таким чином, у складі збірної України залишилося лише три здорові біатлоністки - Юлія Джима, Ірина Петренко та Анастасія Меркушина. У Пекіні також присутні Олена Білосюк та Дар'я Блашко, які здали позитивні тести на коронавірус та перебувають в ізоляції.

Для участі в естафеті потрібні чотири біатлоністки. Збірна України є переможницею жіночої естафетної гонки на Олімпіаді-2014. На трьох поспіль чемпіонатах світу перед Іграми у Пекіні українки здобували в естафеті бронзові медалі.