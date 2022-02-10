Не Олімпіада, а страшний сон: Олімпійський чемпіон Абраменко відреагував на недопуск України до змагань у фристайлі

Про це Абраменко написав у сторіс в Instagram.

Він виклав фото стартового протоколу командного турніру у міксті, де відсутня збірна України, та написав "Не Олімпіада, а страшний сон".

Напередодні змагань позитивні тести на COVID-19 здали українці Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк та Анастасія Новосад.

Таким чином у складі збірної України залишилося лише двоє здорових спортсменів - олімпійський чемпіон Олександр Абраменко та Ольга Полюк. Для участі в командних змаганнях необхідно мати троє фристайлістів - двоє чоловіків та одну жінку.

У Пекіні медалі у командних змаганнях будуть розігруватися вперше на Олімпіадах. У турнірі мали взяти участь вісім команд. Він розпочнеться сьогодні о 13:00 за київським часом.

Збірна України була у міксті одним із головних претендентів на медалі. У нинішньому сезоні Абраменко, Котовський та Новосад двічі здобували бронзу на етапах Кубка світу. З виступом фристайлістів у цій дисципліні були пов'язані найбільші сподівання України на медаль на Олімпійських іграх-2022.

Наразі наші олімпійці не здобули за шість днів Ігор у Пекіні жодної нагороди.



10 лютого стало відомо, що збірна України не виступить у командних змаганнях фристайлістів з лижної акробатики через позитивні тести на коронавірус одразу в трьох спортсменів.

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