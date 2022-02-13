Українські олімпійці оприлюднили спільну заяву на тлі загрози нового російського вторгнення

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

Зазначається, що олімпійська збірна України, висловлює разом з рідною країною одностайний заклик до миру.

"Знаходячись за тисячі кілометрів від Батьківщини подумки ми з нашими рідними та близькими. Олімпійські ігри завжди об'єднували людей і несли ідеали миру, єдності, дружби та поваги. Ми віримо у краще і мирне майбутнє", - йдеться у заяві.

У збірній України нагадали про олімпійське перемир'я, яке оголошується напередодні кожних Олімпійських ігор і ухвалюється Генеральною Асамблеєю ООН.

"Ми переконані, що саме на спортивних аренах і під мирним небом у чесній спортивній боротьбі мають визначатися найсильніші, найкращі, найуспішніші. І саме від цієї мирної боротьби отримують незабутні емоції мільярди людей у понад 200 країнах світу на 5 континентах", - заявили українські олімпійці.

Нагадаємо,11 лютого, український скелетоніст Владислав Гераскевич влаштував протест проти російської агресії та продемонтрував під час змагань плакат "Ні війні в Україні".

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