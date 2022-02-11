No war in Ukraine, - український скелетоніст зробив патріотичний протест на Олімпіаді-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Після 3-го кваліфікаційного заїзду скелетоніст Владислав Гераскевич підійшов до камери та показав плакат, на якому є звернення до Росії.



"No war in Ukraine", - Гераскевич закликав припинити війну в Україні.



Український скелетоніст подолав 3-й кваліфікаційний заїзд на 17-й позиції із результатом 3.04,83 і виступить у фіналі змагань.





Кадр з етеру телеканалу "UA: Перший"

10 лютого український скелетоніст Владислав Гераскевич після перших двох спроб на Олімпійських іграх у Пекіні посідає 16-те місце.