No war in Ukraine, - український скелетоніст зробив патріотичний протест на Олімпіаді-2022
Український скелетоніст Владислав Гераскевич, який виступає на Олімпіаді-2022, закликав Росію припинити війну в Україні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після 3-го кваліфікаційного заїзду скелетоніст Владислав Гераскевич підійшов до камери та показав плакат, на якому є звернення до Росії.
"No war in Ukraine", - Гераскевич закликав припинити війну в Україні.
Український скелетоніст подолав 3-й кваліфікаційний заїзд на 17-й позиції із результатом 3.04,83 і виступить у фіналі змагань.
Кадр з етеру телеканалу "UA: Перший"
- 10 лютого український скелетоніст Владислав Гераскевич після перших двох спроб на Олімпійських іграх у Пекіні посідає 16-те місце.
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