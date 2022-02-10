Олімпіада-2022: Українець Гераскевич, від якого чекали "прориву" у скелетоні, стартував на Іграх у Пекіні
Український скелетоніст Владислав Гераскевич після перших двох спроб на Олімпійських іграх у Пекіні посідає 16-те місце
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першій спробі Гераскевич подолав трасу за 1 хв 01,63 сек. та показав 18-й результат. Другу спробу українець виконав краще - 1.01,58 та піднявся на 16-те місце.
Таким чином Владислав Гераскевич не зміг наблизитися до свого найкращого результату в кар'єрі, який він показав у січні на етапі Кубка світу в Сігулді (Латвія), де українець став шостим.
На своїй дебютній Олімпіаді у 2018 році у Пхьончхані Гераскевич фінішував 12-м.
Третю та четверту спроби скелетоністи виконають 11 лютого.
Скелетон
Чоловіки. 1 та 2 спроби
10 лютого
1. Крістофер Гротер (Німеччина) 2.00,33
2. Аксель Юнг (Німеччина) - відставання +0,70
3. Янь Веньган (Китай) - 0,75
... 16. Владислав Гераскевич (Україна) - 2.88
- 10 лютого стало відомо, що збірна України не виступить у командних змаганнях фристайлістів з лижної акробатики через позитивні тести на коронавірус одразу в трьох спортсменів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.79
Купівля 27.79Продаж 28.07
-
EUR
Купівля 31.7Продаж 32.13
- Актуальне
- Важливе