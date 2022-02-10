Олімпіада-2022: Українець Гераскевич, від якого чекали "прориву" у скелетоні, стартував на Іграх у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У першій спробі Гераскевич подолав трасу за 1 хв 01,63 сек. та показав 18-й результат. Другу спробу українець виконав краще - 1.01,58 та піднявся на 16-те місце.

Таким чином Владислав Гераскевич не зміг наблизитися до свого найкращого результату в кар'єрі, який він показав у січні на етапі Кубка світу в Сігулді (Латвія), де українець став шостим.

На своїй дебютній Олімпіаді у 2018 році у Пхьончхані Гераскевич фінішував 12-м.



Третю та четверту спроби скелетоністи виконають 11 лютого.

Скелетон

Чоловіки. 1 та 2 спроби

10 лютого

1. Крістофер Гротер (Німеччина) 2.00,33

2. Аксель Юнг (Німеччина) - відставання +0,70

3. Янь Веньган (Китай) - 0,75

... 16. Владислав Гераскевич (Україна) - 2.88

10 лютого стало відомо, що збірна України не виступить у командних змаганнях фристайлістів з лижної акробатики через позитивні тести на коронавірус одразу в трьох спортсменів.

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