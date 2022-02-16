Олімпіада-2022: Україна в біатлонній естафеті показала свій найкращий результат на Іграх у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Із виступом в жіночій естафеті була пов'язана одна з головних надій збірної України на медалі в Пекіні. З трьох поспіль чемпіонатів світу перед Олімпіадою-2022 українки поверталися з бронзовими нагородами.

Проте шанси на успіх суттєво впали через спалах коронавірусу в команді. Під час Ігор на самоізоляції опинилися Олена Білосюк та Дар'я Блашко. А Валя Семеренко залишила Китай через незадовільний фізичний стан.

У підсумку українські тренери були позбавлені вибору та поставили на естафету всіх, хто був здоровим. Гонку розпочинала Ірина Петренко, другою на дистанцію йшла Юлія Джима, третьою - Анастасія Меркушина, а фінішувала Олена Білосюк.

Петренко впевнено стартувала та не використала жодного запасного патрона. Проте, на останньому колі вона скинула швидкість та передала естафету Джимі 10-ю з відставанням у 21,7 сек від лідера - збірної Німеччини.

Юлія Джима одразу заробила одне штрафне коло та відкинула нашу команду на 16-те місце. На другому вогневому рубежі українка використала три запасні патрони та піднялася на 13-ту позицію, а естафету Меркушиній передала 12-ю з відставанням у 2 хв 08,4 сек від нових лідерів з команди Олімпійського комітету Росії.

Меркушина на стрільбі лежачи відпрацювала бездоганно та піднялася на 10-те місце. без жодного промаху українка відпрацювала і на другому вогневому рубежі та відправила Білосюк на останні 6 км восьмою з відставанням у майже у 2 хв від лідера - Швеції.

На першій стрільбі Білосюк, яка вперше змагалася у Пекіні, обійшлася без жодного запасного патрона. Після точної вирішальної стрільби українка пішла на останнє коло сьомою, та завершила на цій позицію естафету.



Золото здобула Швеція, срібло - ОКР, бронзу - Німеччина.

Цей результат виявився для олімпійської збірної України найкращим на Іграх у Пекіні. Раніше найвище вдалося піднятися Юлії Джимі, яка у спринті на 7,5 км фінішувала восьмою.

Біатлон

Жінки. Естафета 4х6 км

16 лютого

1. Швеція - 1:11.03,9 (0 штрафних кіл + 6 запасних патронів)

2. ОКР - відставання 12,0 (1+7)

3. Німеччина - 37,4 (0+6)

... 7. Україна - 3.00,2 (1+6)

Нагадаємо, 15 лютого чоловіча збірна України заробила в естафеті чотири штрафних кола та посіла лише дев'яте місце.

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