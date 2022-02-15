Олімпіада-2022: Усі медалісти 11-го дня Ігор у Пекіні. ФОТО
У вівторок, 15 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні розігрується дев'ять комплектів нагород
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сноубординг
Жінки. Біг-ейр
1. Анна Гассер (Австрія)
2. Зої Садовскі-Синнотт (Нова Зеландія)
3. Кокомо Мурасе (Японія)
Анна Гассер
Сноубординг
Чоловіки. Біг-ейр
1. Су Їмін (Китай)
2. Монс Ройсланд (Норвегія)
3. Максанс Парро (Канада)
Су Їмін
Фристайл
Жінки. Слоупстайл
1. Матільде Гремо (Швейцарія)
2. Ейлін Гу (Китай)
3. Келлі Сілдару (Естонія)
Матільде Гремо
Гірськолижний спорт
Жінки. Швидкісний спуск
1. Корінне Сутер (Швейцарія)
2. Софія Ґоджа (Італія)
3. Надя Делаго (Італія)
Коріне Сутер
Усі фото - Getty Images
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