Олімпіада-2026: в програму зимових Ігор увійшло 8 нових дисциплін
Міжнародний олімпійський комітет включив 8 нових дисциплін до програми зимової Олімпіади-2026
Про це повідомляє Olympics.
До програми Олімпіади-2026 увійшов скі-альпінізм, де розіграються медалі у чоловічому та жіночому спринті, а також змішаній естафеті.
Спортсмени також змагатимуться у змішаному командному скелетоні, чоловічому та жіночому парному фрістайлі, жіночих стрибках на лижах з великого трампліна та у санях-двійках.
Одиночна змішана естафета, яку просував Міжнародний біатлонний союз, не була включена в програму Олімпійських ігор 2026.
Олімпіада-2026 пройде з 6 лютого по 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.
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