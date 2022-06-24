Про це повідомляє Olympics.

До програми Олімпіади-2026 увійшов скі-альпінізм, де розіграються медалі у чоловічому та жіночому спринті, а також змішаній естафеті.

Спортсмени також змагатимуться у змішаному командному скелетоні, чоловічому та жіночому парному фрістайлі, жіночих стрибках на лижах з великого трампліна та у санях-двійках.

Одиночна змішана естафета, яку просував Міжнародний біатлонний союз, не була включена в програму Олімпійських ігор 2026.

Олімпіада-2026 пройде з 6 лютого по 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

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