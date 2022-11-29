Про це повідомляє Суспільне.

За її словами, старший тренер збірної України Олександр Кравченко їй жодного разу не зателефонував у міжсезоння. Але вона не йде зі спорту та продовжує тренуватися на Львівщині під керівництвом свого особистого тренера Григорія Шамрая.

"Я залишаюся у спорті. Кравченко жодного разу не зателефонував і не спитав, як справи. Бог йому суддя. А із команди за дев’ять місяців ніхто навіть СМС не написав, не кажучи про дзвінок. Я з командою не тренуюсь. Нині на зборі у Сянках. Я тренуюсь із Григорієм Шамраєм", - розповіла Семеренко.

36-річна Віта Семеренко є однією з найтитулованіших українських біатлоністок. У 2014 році на Олімпіаді вона здобула золото у складі жіночої естафетної команди та бронзу в спринті. Семеренко є дворазовою віцечемпіонкою світу в естафеті. Також на її рахунку п'ять бронзових нагород ЧС, три з них - в особистих гонках. Крім того, Віта Семеренко у складі збірної України тричі вигравала золот в естафеті на етапах Кубка світу.

29 листопада з'явилася інформація, що Віта Семеренко завершила активні виступи у біатлоні.

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