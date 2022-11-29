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Олімпійська чемпіонка з біатлону Семеренко спростувала інформацію про завершення кар'єри

29 листопада, 2022 вiвторок
15:45
Спорт Віта Семеренко

Олімпійська чемпіонка Віта Семеренко заявила, що інформація про завершення нею кар'єри не відповідає дійсності

Про це повідомляє Суспільне

За її словами, старший тренер збірної України Олександр Кравченко їй жодного разу не зателефонував у міжсезоння. Але вона не йде зі спорту та продовжує тренуватися на Львівщині під керівництвом свого особистого тренера Григорія Шамрая.   

"Я залишаюся у спорті. Кравченко жодного разу не зателефонував і не спитав, як справи. Бог йому суддя. А із команди за дев’ять місяців ніхто навіть СМС не написав, не кажучи про дзвінок. Я з командою не тренуюсь. Нині на зборі у Сянках. Я тренуюсь із Григорієм Шамраєм", - розповіла Семеренко. 

36-річна Віта Семеренко є однією з найтитулованіших українських біатлоністок. У 2014 році на Олімпіаді вона здобула золото у складі жіночої естафетної команди та бронзу в спринті. Семеренко є дворазовою віцечемпіонкою світу в естафеті. Також на її рахунку п'ять бронзових нагород ЧС, три з них - в особистих гонках. Крім того, Віта Семеренко у складі збірної України тричі вигравала золот в естафеті на етапах Кубка світу.  

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біатлон
Олімпіада
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