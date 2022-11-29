Олімпійська чемпіонка з біатлону з України завершила кар'єру

Про це повідомляє Sport.ua.

Віти Семеренко не виявилося у складі збірної України на перший етап Кубка світу, який стартує 29 листопада у фінському Контіолахті, а також у складі другої команди, яка виступає на Кубку IBU (Міжнародного союзу біатлоністів).

Тренери збірної України підтвердили, що Віта Семеренко не готувалася до нового сезону та не підтримує з ними зв'язок, тож вочевидь не планує продовжувати виступи. Офіційно про рішення завершити кар'єру вона ще не повідомляла.

36-річна Віта Семеренко є однією з найтитулованіших українських біатлоністок. У 2014 році на Олімпіаді вона здобула золото у складі жіночої естафетної команди та бронзу в спринті. Семеренко є дворазовою віцечемпіонкою світу в естафеті. Також на її рахунку п'ять бронзових нагород ЧС, три з них - в особистих гонках. Крім того, Віта Семеренко у складі збірної України тричі вигравала золот в естафеті на етапах Кубка світу.

На першому етапі Кубка світу за Україну виступатимуть Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Анна Кривонос та Ірина Петренко.

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