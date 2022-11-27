Визначився склад збірної України з біатлону на 1-й етап Кубка світу
Тренерський склад чоловічої та жіночої збірної України з біатлону вже визначився зі складом команди на перший етап Кубка світу у фінському Контіолахті
Про це повідомляє офіційний транслятор біатлону в Україні "Суспільне Спорт".
Рішенням IBU Україна зберігає квоти на виступ спортсменів в змаганнях попри пропуск командою останнього триместру минулого сезону та втрату своїх позицій в заліку Кубка націй - 7 – зареєстрованих на етапі, 5 - для участі в гонках для чоловічої та жіночої команд.
Серед жінок на Кубок світу поїдуть: Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Анна Кривонос та Ірина Петренко.
Склад чоловічої збірної України визначився ще раніше. У заявці знайшлось місце для Дмитра Підручного, Артема Прими, Богдана Цимбала, Антона Дудченка, Дениса Насико та Тараса Лесюка.
1-й етап Кубка світу стартує вже у вівторок, 29 листопада, у фінському Контіолахті. У цей день відбудеться індивідуальна гонка у чоловіків (20 км).
Етап у Контіолахті триватиме до 4 грудня. Вже за чотири дні після того в австрійському Гохфільцені стартує другий етап сезону.
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