Олімпійський чемпіон визнав свою провину в справі про штурм Капітолію

Про це повідомляє USA Today.

Келлер визнав незаконне проникнення в Капітолій, а також провину по одному з пунктів звинувачення. Він висловив бажання співпрацювати зі слідством в обмін на зняття інших звинувачень. Спортсмену загрожує від 21 до 27 місяців в'язниці.

39-річний Кліт Келлер - дворазовий олімпійський чемпіон з плавання (2004, 2008), срібний (2000) та бронзовий (2000, 2004) призер Олімпіади і чотириразовий чемпіон світу (2005, 2007).

6 січня Келлер був серед прихильників експрезидента США Дональда Трампа, які увірвалися до будівлі Капітолію у Вашингтоні та зірвали засідання Сенату, на якому мали затвердити підсумки президентських виборів в США. Під час заворушень у американській столиці загинули чотири людини.