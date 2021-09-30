Олімпійський чемпіон визнав свою провину в справі про штурм Капітолію
Олімпійський чемпіон з плавання Кліт Келлер визнав свою провину по одному з семи пунктів обвинувачення у справі про штурм Капітолію
Про це повідомляє USA Today.
Келлер визнав незаконне проникнення в Капітолій, а також провину по одному з пунктів звинувачення. Він висловив бажання співпрацювати зі слідством в обмін на зняття інших звинувачень. Спортсмену загрожує від 21 до 27 місяців в'язниці.
39-річний Кліт Келлер - дворазовий олімпійський чемпіон з плавання (2004, 2008), срібний (2000) та бронзовий (2000, 2004) призер Олімпіади і чотириразовий чемпіон світу (2005, 2007).
6 січня Келлер був серед прихильників експрезидента США Дональда Трампа, які увірвалися до будівлі Капітолію у Вашингтоні та зірвали засідання Сенату, на якому мали затвердити підсумки президентських виборів в США. Під час заворушень у американській столиці загинули чотири людини.
- Нагадаємо, 14 січня Кліту Келлеру, який брав участь у заворушеннях в Капітолії, висунули звинувачення.
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