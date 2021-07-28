Олімпійського медаліста засудили до 25 років ув'язнення

Про це повідомляє ABC.

Баггалі, який на Олімпіаді-2004 виграв дві срібні нагороди у веслуванні на байдарках та каное, отримав 25 років ув'язнення за контрабанду наркотиків.

Натан Баггалі зі своїм братом намагався завезти до Австралії 650 кг кокаїну на суму $200 млн.

Обидва брата раніше вже відбували терміни в інших справах, пов'язаних з наркотиками. Брат олімпійського медаліста Дрю Баггалі провів у в'язниці 11 з 14 останніх років.

45-річний Натан Баггалі зможе розраховувати на умовно-дострокове звільнення через 12 років.

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