Олімпійського медаліста засудили до 25 років ув'язнення
Срібного медаліста Олімпіади-2004 австралійця Натана Баггалі засудили на 25 років за контрабанду наркотиків
Про це повідомляє ABC.
Баггалі, який на Олімпіаді-2004 виграв дві срібні нагороди у веслуванні на байдарках та каное, отримав 25 років ув'язнення за контрабанду наркотиків.
Натан Баггалі зі своїм братом намагався завезти до Австралії 650 кг кокаїну на суму $200 млн.
Обидва брата раніше вже відбували терміни в інших справах, пов'язаних з наркотиками. Брат олімпійського медаліста Дрю Баггалі провів у в'язниці 11 з 14 останніх років.
45-річний Натан Баггалі зможе розраховувати на умовно-дострокове звільнення через 12 років.
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