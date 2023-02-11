ООН до 24 лютого ухвалить резолюцію щодо цілісності України, - AP
Генеральна Асамблея ООН планує проголосувати до 24 лютого за резолюцію щодо необхідності забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на проєкт резолюції під назвою "Принципи, що лежать в основі всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні".
Зазначається, що відповідну резолюцію Генасамблея ООН планує прийняти у звʼязку з річницею повномасштабного вторгнення Росії до України.
Генасамблея, яка проводить свої засідання у Нью-Йорку, розпочне сесію щодо України вдень 22 лютого. Очікується, що десятки виступів триватимуть протягом більшої частини 23 лютого, а голосування щодо резолюції відбудеться пізно того ж дня.
AP зауважує, що резолюція менш деталізована, ніж "формула миру" з 10 пунктів, яку представив президент України Володимир Зеленський у листопаді 2022 року.
"Це було свідоме рішення України та її прихильників, щоб спробувати отримати максимальну підтримку під час голосування, заявили дипломати ООН на умовах анонімності, оскільки обговорення були приватними", - йдеться в матеріалі.
- 14 січня в МЗС повідомили, що президент України Володимир Зеленський хоче особисто відвідати Організацію Об'єднаних Націй і виступити на Генасамблеї напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії.
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