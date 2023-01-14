На роковини повномасштабного вторгнення Зеленський планує виступити на Генасамблеї ОНН, - МЗС

Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарову, цитує AP.

"Наш президент хотів би приїхати, має бажання, але все ще питання, чи буде ситуація з безпекою така, яка дозволить йому приїхати", - сказала вона.

Джапарова зазначила, що для прибуття Зеленського в ООН треба зважати насамперед на військову ситуацію в країні та на попередження української розвідки щодо можливого "дуже серйозного наступу" Росії в лютому.

Також посол України в ООН Сергій Кислиця повідомив, що Генасамблея вже запланувала на 23 лютого дебати високого рівня щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після них 24 лютого відбудеться міністерське засідання Радбезу ООН.

Джапарова зазначила, що Зеленський хотів би, щоб Генасамблея ухвалила принаймні одну з двох резолюцій: першу щодо української формули миру, другу ж щодо створення спецтрибуналу для Росії.

Якщо Зеленський приїде до ООН, це стане його другою поїздкою за межі України після початку повномасштабного вторгнення Росії. 21 грудня він уже відвідував Вашингтон, щоби зустрітися з президентом США Джо Байденом і членами Конгресу.

Наприкінці грудня повідомлялося, що український уряд планує провести міжнародний саміт для обговорення формули миру і завершення війни і хоче, аби на цьому саміті головував генсек ООН Антоніу Гутерреш.

12 січня стало відомо, що глобальний саміт миру відбудеться в Нью-Йорку в річницю повномасштабного вторгнення - 24 лютого 2023 року.

Також цього дня Еміне Джапарова повідомила, що Україна готує винесення на голосування в Генеральній Асамблеї ООН резолюції про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.