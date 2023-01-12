Про це перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова сказала на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН щодо верховенства права в міжнародних відносинах, пише Укрінформ.

"Ми закликаємо всі відповідальні держави підтримати резолюцію про створення трибуналу, яку ми збираємося винести на розгляд Генеральної Асамблеї", – зазначила вона.

Перша заступниця голови МЗС наголосила, що "право сили, яке Росія варварськи практикує щодо України, дає чіткий сигнал усім присутнім у цій залі: ніхто більше не перебуває у безпеці".

"Якщо країна, яка зловживає правами та привілеями постійного члена Ради Безпеки, нападає на іншу державу-члена ООН, це означає лише одне – безпека зруйнована, міжнародний мир поставлений під сумнів, верховенство права брутально порушується", – зазначила Джапарова.

Вона нагадала, що майже 88 років тому США, Велика Британія, Франція та Радянський Союз підписали Лондонську угоду та Статут Міжнародного військового трибуналу, які відкрили шлях до Нюрнберзького процесу.

"Це саме те, що ми повинні зробити сьогодні – створити спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії Росії", – додала Джапарова.

Як повідомлялося, Україна виступила з ініціативою створення міжнародного спеціального трибуналу, який притягне до кримінальної відповідальності керівництво Росії за скоєння злочину агресії проти України.

Президент України утворив робочу групу, яка опрацьовує питання створення спецтрибуналу.

Це питання вже підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ, окремі держави.

Київ опрацьовує кілька варіантів створення спеціального трибуналу, один із них – на основі угоди між Україною та ООН, яка може ухвалити відповідну резолюцію.

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