ООН підтвердила загибель 8101 мирного жителя України і поранення ще 13 479 за час масштабного вторгнення РФ
З початку широкомасштабного вторгнення РФ, до 26 лютого 2023 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 21 580 жертв серед цивільного населення в країні: 8 101 загиблих і 13 479 поранених
Про це стало відомо зі звіту Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
У тому числі відомо загалом про 8 101 загиблий (3 584 чоловіки, 2 127 жінок, 256 хлопчиків і 201 дівчинка, а також 31 дитина і 1 902 дорослих, стать яких поки що невідома), а також 13 479 поранених (3 536 чоловіків, 2 421 жінка, 398 хлопчиків і 293 дівчинки, а також 271 дитина і 6 560 дорослих, стать яких наразі не встановлена).
Управління Верховного комісара ООН з прав людини зокрема зафіксувало у Донецькій і Луганській областях: 8 916 жертв (3 714 загиблих і 5 202 поранених).
Зазначається також, що більшість зафіксованих жертв серед цивільного населення були спричинені застосуванням зброї вибухової дії з великою площею ураження, зокрема обстрілами з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет і повітряними ударами.
УВКПЛ вважає, що реальні цифри є значно вищими, оскільки надходження інформації з деяких місць, де відбуваються інтенсивні бойові дії, затримується, і багато повідомлень все ще чекають на підтвердження.
- За даними Офісу омбудсмена, в Україні від початку повномасштабної війни з РФ вважаються зниклими 345 дітей.
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