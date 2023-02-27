Про це стало відомо зі звіту Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

У тому числі відомо загалом про 8 101 загиблий (3 584 чоловіки, 2 127 жінок, 256 хлопчиків і 201 дівчинка, а також 31 дитина і 1 902 дорослих, стать яких поки що невідома), а також 13 479 поранених (3 536 чоловіків, 2 421 жінка, 398 хлопчиків і 293 дівчинки, а також 271 дитина і 6 560 дорослих, стать яких наразі не встановлена).

Управління Верховного комісара ООН з прав людини зокрема зафіксувало у Донецькій і Луганській областях: 8 916 жертв (3 714 загиблих і 5 202 поранених).

Зазначається також, що більшість зафіксованих жертв серед цивільного населення були спричинені застосуванням зброї вибухової дії з великою площею ураження, зокрема обстрілами з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет і повітряними ударами.

УВКПЛ вважає, що реальні цифри є значно вищими, оскільки надходження інформації з деяких місць, де відбуваються інтенсивні бойові дії, затримується, і багато повідомлень все ще чекають на підтвердження.