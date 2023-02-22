Від початку повномасштабної війни в Україні зниклими вважаються 345 дітей
В Україні від початку повномасштабної війни з РФ вважаються зниклими 345 дітей, знайденими – 9909 дітей
Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Офісу омбудсмана України.
"За даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни" станом на 22 лютого 2023 року (в Україні вважаються – ред.) зниклими 345 дітей, депортованими – 16 221 дитина, знайденими – 9909 дітей", - йдеться у повідомленні.
- Влітку в Україні розпочав роботу державний портал розшуку дітей "Діти війни", у якому подають зведену інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни.
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