Від початку повномасштабної війни в Україні зниклими вважаються 345 дітей

Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Офісу омбудсмана України.

"За даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни" станом на 22 лютого 2023 року (в Україні вважаються – ред.) зниклими 345 дітей, депортованими – 16 221 дитина, знайденими – 9909 дітей", - йдеться у повідомленні.