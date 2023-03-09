ООН попередила талібів в Афганістані про скорочення допомоги через обмеження прав жінок
Посол ООН в Афганістані попередив, що утиски прав жінок адміністрацією Талібану призведуть до скорочення допомоги і фінансування та розвитку країни
Про це поінформували в Reuters.
Зазначається, що Організація Об'єднаних Націй звернулася з найбільшим в історії закликом про допомогу країні, попросивши 4,6 мільярда доларів у 2023 році для надання допомоги Афганістану, де дві третини населення - близько 28 мільйонів людей - потребують її для виживання.
Але посол в Афганістані Роза Отунбаєва заявила на Раді безпеки ООН: надання цієї допомоги опинилося під загрозою через те, що адміністрація Талібану заборонила жінкам відвідувати середню школу та університет, відвідувати парки і працювати в групах допомоги. Жінкам також не дозволяється виходити з дому без супроводу родича-чоловіка, і вони повинні закривати обличчя.
"Фінансування Афганістану, ймовірно, скоротиться, якщо жінкам не дозволять працювати, - каже Отунбаєва. "Якщо зменшиться обсяг допомоги, то зменшиться і обсяг грошових переказів у доларах США, необхідних для підтримки цієї допомоги".
Речник Державного департаменту США Нед Прайс ствердив що Сполучені Штати хочуть переконатися, що "Талібан не має жодних ілюзій, що вони можуть мати і те, і інше - що вони можуть не виконувати зобов'язання, які вони взяли на себе перед народом Афганістану ... і не зіткнутися з наслідками з боку міжнародного товариства".
- Нагадаємо, у заяві ООН до 8 Березня мовиться, що після захоплення талібами влади в Афганістані, країна стала найбільш репресивною у світі для жінок і дівчат
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