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ООН заявила про критичне забруднення водойм світу пластиком

5 червня, 2023 понедiлок
07:33
Світ Кит

В ООН заявили про те, що кожного дня в океани, річки та озера планети потрапляє пластик обсягом у 2000 сміттєвозів, що є критичною масою

Про це заявили в ООН.

В організації відзначили, що такий об'єм небезпечного сміття матиме сумні наслідки.

"Мікрочастинки пластику потрапляють у їжу, яку ми їмо, воду, яку ми п'ємо, та повітря, яким ми дихаємо", - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Окрім цього, він підкреслив, що людство найближчим часом має покласти край забрудненню пластиком, якщо не прагне зробити життя на планеті важчим.

"Нам потрібно досягти участі всіх і кожного", - сказав генсек. 

Забруднення пластиком можна скоротити на 80 відсотків до 2040 року, "якщо сьогодні забезпечити повторне використання, перероблення, переорієнтацію та диверсифікацію в рамках відходу від використання пластику", додав він.

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Наука
ООН
екологія
клімат
Антоніу Гутерреш
екологічна катастрофа
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