ООН заявила про критичне забруднення водойм світу пластиком

Про це заявили в ООН.

В організації відзначили, що такий об'єм небезпечного сміття матиме сумні наслідки.

"Мікрочастинки пластику потрапляють у їжу, яку ми їмо, воду, яку ми п'ємо, та повітря, яким ми дихаємо", - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Окрім цього, він підкреслив, що людство найближчим часом має покласти край забрудненню пластиком, якщо не прагне зробити життя на планеті важчим.

"Нам потрібно досягти участі всіх і кожного", - сказав генсек.

Забруднення пластиком можна скоротити на 80 відсотків до 2040 року, "якщо сьогодні забезпечити повторне використання, перероблення, переорієнтацію та диверсифікацію в рамках відходу від використання пластику", додав він.