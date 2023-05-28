У Гаазі на кліматичному протесті затримали понад 1500 людей, серед них відома акторка
Понад 1 500 осіб затримали в Гаазі під час акції протесту кліматичної групи Extinction Rebellion, серед них акторка Каріс ван Гаутен, найбільш відома за роллю Мелісандри в популярному телесеріалі "Гра престолів"
Про це повідомила поліція Нідерландів, пише The Guardian.
Стало відомо, що активісти заблокували ділянку автомагістралі в другій половині дня на знак протесту проти субсидій на викопне паливо.
Поліція заявила, що застосувала водомети для розгону активістів, які блокували головну дорогу в місті, і затримала загалом 1 579 осіб. 40 з них будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за звинуваченнями, зокрема, у вандалізмі. Один з активістів під час затримання вкусив поліцейського, повідомила поліція.
Додається, що зокрема серед протестувальників було кілька нідерландських знаменитостей, в тому числі Каріс ван Гаутен, найбільш відома за роллю Мелісандри в популярному телесеріалі "Гра престолів".
Окрім цього, зазначається, що за даними Extinction Rebellion, на демонстрацію зібралися 7 тисяч людей.
Очікуючи на водомети, деякі з них були в купальниках або з парасольками. Сидячи вздовж автомагістралі А12, вони тримали в руках плакати й таблички.
В останні місяці організація Extinction Rebellion влаштовувала мітинги в аеропортах по всій Європі, включаючи протести в аеропорту Ейндховена в Нідерландах у березні.
Цього тижня вона приєдналася до інших груп у демонстрації проти найбільшого в Європі ярмарку з продажу приватних літаків у Женеві. Деякі активісти прикували себе ланцюгами до виставлених літаків, і повітряний рух в аеропорту був ненадовго перерваний через людей на злітно-посадковій смузі.
- 19 травня повідомлялося, що у Берліні група кліматичних активістів "Останнє покоління" заблокувала низку доріг, однак деяким водіям терпець увірвався і вони силою відтіснили протестувальників.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.66
-
EUR
Купівля 40.04Продаж 40.88
- Актуальне
- Важливе