Про це повідомила поліція Нідерландів, пише The Guardian.

Стало відомо, що активісти заблокували ділянку автомагістралі в другій половині дня на знак протесту проти субсидій на викопне паливо.

Поліція заявила, що застосувала водомети для розгону активістів, які блокували головну дорогу в місті, і затримала загалом 1 579 осіб. 40 з них будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за звинуваченнями, зокрема, у вандалізмі. Один з активістів під час затримання вкусив поліцейського, повідомила поліція.

Додається, що зокрема серед протестувальників було кілька нідерландських знаменитостей, в тому числі Каріс ван Гаутен, найбільш відома за роллю Мелісандри в популярному телесеріалі "Гра престолів".

Окрім цього, зазначається, що за даними Extinction Rebellion, на демонстрацію зібралися 7 тисяч людей.

Очікуючи на водомети, деякі з них були в купальниках або з парасольками. Сидячи вздовж автомагістралі А12, вони тримали в руках плакати й таблички.

В останні місяці організація Extinction Rebellion влаштовувала мітинги в аеропортах по всій Європі, включаючи протести в аеропорту Ейндховена в Нідерландах у березні.

Цього тижня вона приєдналася до інших груп у демонстрації проти найбільшого в Європі ярмарку з продажу приватних літаків у Женеві. Деякі активісти прикували себе ланцюгами до виставлених літаків, і повітряний рух в аеропорту був ненадовго перерваний через людей на злітно-посадковій смузі.