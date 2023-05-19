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У Берліні розлючені водії побили кліматичних активістів, які блокували дороги

19 травня, 2023 п'ятниця
16:48
Суспільство активісти організації "Letzten Generation"

У Берліні група кліматичних активістів "Останнє покоління" заблокувала низку доріг, однак деяким водіям терпець увірвався і вони силою відтіснили протестувальників

Про це повідомляє Tagesschau.

Зазначається, що водії застосували насильство проти активістів кліматичної групи "Останнє покоління" у п'ятницю вранці. 

За інформацією поліції, активісти "Останнього покоління" зранку перекрили рух транспорту загалом в одинадцяти місцях у Берліні. Від кліматичних демонстрацій постраждали головні дороги, що ведуть до міста, Мюллерштрасе, Франкфуртська алея та дамба Темпельхофер.

На автобані А100 четверо активістів приклеїли себе скотчем до дороги, а двоє – до автомобіля, заблокувавши ліву і праву смуги руху, при цьому середня смуга була вільною. На місці події була присутня поліція. Демонстранти з групи також приклеїли свої руки до вулиці Мюллерштрасе.

Видання додає, що загалом активісти "Останнього покоління" протестували в Берліні в 14 місцях, вимагаючи посилення політичних заходів проти зміни клімату. На думку кліматичної групи, блокади були навмисно спрямовані на те, щоб перешкодити святковому руху з міста.

Відомо також, що група "Останнє покоління", яка була заснована наприкінці 2021 року, вперше заблокувала під'їзні шляхи до автомагістралей у Берліні 24 січня 2022 року. Після цього, з перервами, такі блокування відбувалися майже щодня, так само як і протести в музеях, на стадіонах, біля нафтопроводів і в аеропортах.

Активісти закликають до обмеження швидкості до 100 км/год на німецьких автобанах і постійного квитка в 9 євро для автобусів і поїздів як негайних заходів проти "кліматичного колапсу", що насувається.

  • 14 жовтня екоактивісти групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні.
  • 23 жовтня у музеї Барберіні в Німеччині активісти руху Letzte Generation облили картину "Копиця сіна" імпресіоніста Клода Моне, а потім приклеїли свої долоні до стіни біля витвору мистецтва.
  • Активісти кампанії Just Stop Oil в понеділок, 24 жовтня, кинули шоколадний торт у воскову статую короля Чарльза ІІІ у лондонському музеї мадам Тюссо.
  • 30 жовтня двоє активісток німецького кліматичного руху "Letzte Generation" приклеїлися до металевої конструкції, яка утримує скелет динозавра віком 66 мільйонів років у Музеї природознавства Берліна.
  • 5 листопада чотири італійські екопротестувальниці в Римі залили гороховим супом картину Ван Гога "Сіяч". 
  • У суботу, 5 листопада, в мадридському музеї Прадо кліматичні активісти приклеїли себе до рамок двох картин іспанського майстра Франсіско де Гойї, що стало останньою акцією з низки протестів, спрямованих проти творів мистецтва по всій Європі.
  • 25 грудня стало відомо, що німецька поліція заявила, що запобігла планам кліматичних активістів організації "Letzten Generation" зірвати телевізійну різдвяну службу.
  • 10 січня група німецьких лінгвістів із міста Марбург у федеральній землі Гессен назвала "неприйнятним словом" 2022 року (Unwort des Jahres, буквально – "не-слово") Klimaterroristen, яке прямо перекладається як "кліматичні терористи".
Світ
екологія
Німеччина
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