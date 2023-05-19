Про це повідомляє Tagesschau.

Зазначається, що водії застосували насильство проти активістів кліматичної групи "Останнє покоління" у п'ятницю вранці.

За інформацією поліції, активісти "Останнього покоління" зранку перекрили рух транспорту загалом в одинадцяти місцях у Берліні. Від кліматичних демонстрацій постраждали головні дороги, що ведуть до міста, Мюллерштрасе, Франкфуртська алея та дамба Темпельхофер.

На автобані А100 четверо активістів приклеїли себе скотчем до дороги, а двоє – до автомобіля, заблокувавши ліву і праву смуги руху, при цьому середня смуга була вільною. На місці події була присутня поліція. Демонстранти з групи також приклеїли свої руки до вулиці Мюллерштрасе.

Видання додає, що загалом активісти "Останнього покоління" протестували в Берліні в 14 місцях, вимагаючи посилення політичних заходів проти зміни клімату. На думку кліматичної групи, блокади були навмисно спрямовані на те, щоб перешкодити святковому руху з міста.

Відомо також, що група "Останнє покоління", яка була заснована наприкінці 2021 року, вперше заблокувала під'їзні шляхи до автомагістралей у Берліні 24 січня 2022 року. Після цього, з перервами, такі блокування відбувалися майже щодня, так само як і протести в музеях, на стадіонах, біля нафтопроводів і в аеропортах.

Активісти закликають до обмеження швидкості до 100 км/год на німецьких автобанах і постійного квитка в 9 євро для автобусів і поїздів як негайних заходів проти "кліматичного колапсу", що насувається.