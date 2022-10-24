Еко-активісти кинули торт в обличчя восковій статуї Чарльза ІІІ у музеї мадам Тюссо

Відео з акцією активісти виклали у twitter.

Повідомляється, що акцію влаштували 20-річна Ейлід Макфадден і 29-річний Том Джонсон. Вони переступили через бар'єр у лондонському музеї й занурили обличчя статуї в шоколадний торт.

"Ми тут, тому що ми прагнемо захистити наші свободи і права, тому що ми прагнемо захистити цю зелену і приємну землю, яка є спадщиною всіх нас. Наука дає зрозумілу відповідь. Вимога проста: просто зупиніть видобування нафти й газу. Це простіше простого ("it’s a piece of cake")", – заявили активісти.

Раніше, 14 жовтня еко-активісти групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні.

23 жовтня у музеї Барберіні в Німеччині активісти руху Letzte Generation облили картину "Копиця сіна" імпресіоніста Клода Моне, а потім приклеїли свої долоні до стіни біля витвору мистецтва

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