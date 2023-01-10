"Кліматичні терористи" визнали неприйнятним словом року в Німеччині
Група німецьких лінгвістів із міста Марбург у федеральній землі Гессен назвала "неприйнятним словом" 2022 року (Unwort des Jahres, буквально – "не-слово") Klimaterroristen, яке прямо перекладається як "кліматичні терористи"
Про це повідомило видання DW.
Зокрема відомо, що лінгвісти розкритикували словосполучення "кліматичні терористи" за наклеп і криміналізацію активістів. На їхню думку, ненасильницький протест та демократичний спротив ставлять у контекст антидержавності, прирівнюючи кліматичних активістів до терористів.
Додається, що у результаті глобальна загроза, пов’язана зі зміною клімату, більше не є предметом обговорення, натомість йдеться про те, які політичні та юридичні кроки вживати проти протестувальників, пояснили упорядники рейтингу.
Лінгвісти з Марбурга обирають "не-слово року" з 1991-го. Такими вони визначають негуманні або недоречні терміни, які порушують принцип людської гідності, вводять в оману, замовчують щось негативне або є дискримінаційними.
Так лінгвісти прагнуть привернути увагу до "недиференційованого, заплутаного або наклепницького використання публічної мови" в цілому та підвищити обізнаність людей про цю проблему.
- 14 жовтня екоактивісти групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні.
- 23 жовтня у музеї Барберіні в Німеччині активісти руху Letzte Generation облили картину "Копиця сіна" імпресіоніста Клода Моне, а потім приклеїли свої долоні до стіни біля витвору мистецтва.
- Активісти кампанії Just Stop Oil в понеділок, 24 жовтня, кинули шоколадний торт у воскову статую короля Чарльза ІІІ у лондонському музеї мадам Тюссо.
- 30 жовтня двоє активісток німецького кліматичного руху "Letzte Generation" приклеїлися до металевої конструкції, яка утримує скелет динозавра віком 66 мільйонів років у Музеї природознавства Берліна.
- 5 листопада чотири італійські екопротестувальниці в Римі залили гороховим супом картину Ван Гога "Сіяч".
- У суботу, 5 листопада, в мадридському музеї Прадо кліматичні активісти приклеїли себе до рамок двох картин іспанського майстра Франсіско де Гойї, що стало останньою акцією з низки протестів, спрямованих проти творів мистецтва по всій Європі.
- 25 грудня стало відомо, що німецька поліція заявила, що запобігла планам кліматичних активістів організації "Letzten Generation" зірвати телевізійну різдвяну службу.
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