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Ізраїль та "Хезболла" звинуватили одне одного у порушенні перемир'я

Ольга Бабишена
28 листопада, 2024 четвер
20:55
Світ єврейська громада україни

Ізраїль та "Хезболла" 28 листопада звинуватили одне одного у порушенні режиму припинення вогню, який мав на меті зупинити бойові дії: перемир'я тривало один день

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Про це інформує Reuters

Вказано, що ізраїльські військові заявили, що 28 листопада зафіксували підозрілих осіб, які на автомобілях прибули до кількох районів на півдні Лівану. ЦАХАЛ відкрив на них вогонь. Крім того, Ізраїль вдарив по об'єкту, який бойовики використовували для  зберігання ракет середньої дальності на півдні Лівану.

 Відтак, представник Хасан Фадлалла звинуватив Ізраїль у порушенні угоди.

"Ізраїльський ворог нападає на тих, хто повертається до прикордонних сіл. Сьогодні є порушення з боку Ізраїлю, навіть у такій формі", - сказав він. 

Перемир'я між "Хезболлою" та Ізраїлем було укладене за посередництва США і Франції й мало тривати 60 днів. 

  • Президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль і терористична організація "Хезболла" припинять бойові дії на кордоні Лівану з 27 листопада.
Теги:
Новини
Ізраїль
Хезболла
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