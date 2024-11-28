Ізраїль та "Хезболла" звинуватили одне одного у порушенні перемир'я

Про це інформує Reuters.

Вказано, що ізраїльські військові заявили, що 28 листопада зафіксували підозрілих осіб, які на автомобілях прибули до кількох районів на півдні Лівану. ЦАХАЛ відкрив на них вогонь. Крім того, Ізраїль вдарив по об'єкту, який бойовики використовували для зберігання ракет середньої дальності на півдні Лівану.

Відтак, представник Хасан Фадлалла звинуватив Ізраїль у порушенні угоди.

"Ізраїльський ворог нападає на тих, хто повертається до прикордонних сіл. Сьогодні є порушення з боку Ізраїлю, навіть у такій формі", - сказав він.

Перемир'я між "Хезболлою" та Ізраїлем було укладене за посередництва США і Франції й мало тривати 60 днів.