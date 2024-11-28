Перше видання книжки "Гаррі Поттер і філософський камінь" продали за $44,5 тис.

Про це пише BBC.

У 1990-х роках Крістін Маккаллох купила копію роману "Гаррі Поттер і філософський камінь" для свого сина Адама. Вона розповіла, що заплатила близько 10 фунтів стерлінгів ($12) за примірник у книжковому магазині в Стретфорді-на-Ейвоні в 1997 році й навіть не підозрювала, що та сама книга коштуватиме тисячі фунтів через 30 років.

У середу перше видання було продано на аукціоні рідкісних книг у Лічфілді, графство Стаффордшир. Загалом разом з покупною премією покупець заплатив 45 тис. фунтів стерлінгів ($55,6 тис.).

За даними аукціонного дому Hansons Auctioneers, ця книжка є однією з лише 500 примірників у твердій обкладинці, опублікованих у першому тиражі книжки про Поттера в 1997 році.

Адам Маккаллох із Тенслі, графство Дербішир, сказав, що копію залишили в шафі під сходами колишнього будинку його сім’ї в Честерфілді. Про потенційну цінність книжки родина дізналася лише під час карантину у 2020 році, побачивши історії про перші видання.

Говорячи про момент, коли Крістін Маккаллох купила книгу в 1997 році, вона додала: "Ми зайшли в [книжковий магазин] і купили її за 10 фунтів. Адам справді любив цю книжку, і вона почалася з такого роду захоплення, як зараз у багатьох дітей у всьому світі".